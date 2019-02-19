فقدان عدة أشخاص بعد انهيار جليدي في سويسرا

قالت الشرطة الإقليمية السويسرية إن عدة أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين بعد أن طمرهم انهيار جليدى، ظهر اليوم الثلاثاء، في منتجع كرانز مونتانا للتزلج في سويسرا.
وذكرت بوابة "توينتي مينوتين" الأخبارية السويسرية أن انهياراً جليدياً وقع في ممر للتزلج، وليس في منطقة مفتوحة. وقد تم نشر فرق البحث والإنقاذ وخدمات الطوارئ في المنطقة.
ولم تذكر إدارة شرطة منطقة فاليه عدد الاشخاص الذين فقدوا جراء الحادث الذي وقع في منطقة بلين مورتي في منتجع التزلج.
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