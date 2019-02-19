عناصر من "داعش" يسلمون أنفسهم لـ"قسد"

سلم عشرات المدنيين وبعض عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أنفسهم، اليوم الثلاثاء، لقوات سوريا الديموقراطية التي تتريث منذ أيام عدة في عمليتها العسكرية ضد آخر نصف كيلومتر مربع يتحصن فيه الإرهابيون في شرق سوريا.

وجاء إعلان متحدث باسم هذه القوات عن تسليم هؤلاء، وبينهم أجانب، أنفسهم، بعد أربعة أيام من توقف حركة الفرار من آخر جيب للتنظيم المتطرف في منطقة الباغوز في محافظة دير الزور.

وتشهد خطوط الجبهة ضد تنظيم "داعش" في أقصى ريف دير الزور هدوءاً نسبياً لليوم الرابع على التوالي، مع تريث قوات سوريا الديموقراطية في شن هجومها الأخير في انتظار إخراج المدنيين المحاصرين.

وأفاد مصدر في بلدة الباغوز بعد ظهر اليووم عن ثلاث غارات جوية وقصف بالهاون استهدف مواقع للإرهابيين وسط صوت إطلاق نار متقطع.

وقال المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين لصحافيين في مقر عسكري في حقل العمر النفطي "للمرة الأولى منذ أربعة أيام، سلم عشرات المدنيين وبعض المقاتلين أنفسهم لقوات سوريا الديموقراطية، ودخلت شاحنات إلى بلدة الباغوز لإخراجهم ونقلهم إلى نقطة تجمع الفارين".

وأشار إلى أن بين هؤلاء "أجانب" لم يتمكن من تحديد عددهم أو جنسياتهم، أو ما إذا كانوا مقاتلين أو مدنيين.