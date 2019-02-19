ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة يمني فى السعودية

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فتحت الشرطة السعودية في جدة تحقيقا مع مقيم يمني عثر بحوزته على 18 ألف ريال و6 كغ من المصوغات الذهبية كانت مخبأة داخل مركبته وضبطتها قوة خاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.
وجاء في محضر التحقيق، أنه "وأثناءقيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القطان على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة بعملها اشتبهت بمركبة من نوع خصوصي بقيادة مقيم يمني".
وورد في المحضر: "عقب تفتيش السيارة، عثر على حقيبة مخبأة تحت العجلة الخلفية وتحتوي على مصوغات ذهبية يقارب وزنها الستة كغ ومبلغ مالي يقدر بـ18 ألف ريال.
وأشارت التحقيقات إلى أن المقيم لم يتمكن من إثبات ملكيته للمصوغات والمال، فجرى إعداد محضر بالواقعة وسلّم المتهم والمضبوطات للشرطة الجنوبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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