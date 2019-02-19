توتر العلاقة بين إسرائيل وبولندا بسبب التعاون مع النازيين

وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس- ارشيفية

وكالات:

أعلنت بولندا، اليوم الثلاثاء، أنها تنتظر اعتذارات من الحكومة الإسرائيلية بعد اتهامها بـ"التعاون مع النازيين"، وهو الأمر الذي دفع ببولندا إلى الانسحاب من قمة في القدس.

وأثار وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس،

غضب وارسو بعد اتهامه البولنديين بأنهم "رضعوا معاداة السامية مع حليب أمهاتهم"، مضيفًا أن "عددًا من البولنديين تعاونوا مع النازيين".

وصرح نائب وزير الخارجية البولندي،

سيمون سينكوفسكي، فيل سيك، أن على السلطات الإسرائيلية أن "تعتذر" عن هذا التصريح.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي الاثنين إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة "فيشيغراد" التي تضم دولًا من وسط أوروبا في القدس، واصفًا تعليقات وزير خارجية إسرائيل بأنها "عنصرية".