كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا ولبنان يناقشان عودة اللاجئين إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زار وزير الدولة لشؤون اللاجئين اللبناني "صالح الغريب" سوريا يوم الاثنين ، وناقش سبل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.
وقد التقى الغريب مع وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف ، الذي أكد أن الحكومة السورية قد اتخذت كافة الخطوات لعودة اللاجئين السوريين.
وأشار مخلوف إلى أن لدى سوريا ولبنان مصلحة متبادلة وإرادة متبادلة من أجل عودة اللاجئين السوريين.
ومن جانبه ، قال الغريب إنه شعر بجدية وتعاون من الجانب السوري لعودة اللاجئين إلى سوريا.
حيث يوجد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان ، مما يجعل لبنان الدولة التي لديها أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد.وسوف يعود عشرات اللاجئين السوريين من لبنان على أساس أسبوعي.
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