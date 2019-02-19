- 1/2
- 2/2
شارك المنشط التلفزي، رشيد العلالي، أمس الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة له مع الطفلة المغربية الشهيرة، محاسن، وفوقهما عبارة “رشيد كيدز شو”.
وكشف العلالي لـ”اليوم 24″ أن الأمر يتعلق بعرض خاص “سبيكتاكل”، يحمل عنوان “رشيد كيدز شو”، سيشارك فيه إلى جانب العلالي أطفال صغار، كما يحمل مفاجآت كثيرة.
وتعتبر محاسن من أشهر الأطفال المغاربة، واشتهرت بتقليديها لإطلالات المشاهير، والنجوم، وأفراد الأسرة الملكية.
وأشار العلالي إلى أن الحلقة المقبلة من برنامجه “رشيد شو”، سيكون ضيوفها طفلان متميزان، هما أصغر مبرمج مغربي، مطيع إيدير، والنابغة في الحساب الذهني، ملاك بلعربي.
كانت هذه تفاصيل خبر “رشيد كيدز شو”.. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.