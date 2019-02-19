“رشيد كيدز شو”.. التفاصيل

شارك المنشط التلفزي، رشيد العلالي، أمس الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورة له مع الطفلة المغربية الشهيرة، محاسن، وفوقهما عبارة “رشيد كيدز شو”.

وكشف العلالي لـ”اليوم 24″ أن الأمر يتعلق بعرض خاص “سبيكتاكل”، يحمل عنوان “رشيد كيدز شو”، سيشارك فيه إلى جانب العلالي أطفال صغار، كما يحمل مفاجآت كثيرة.

وتعتبر محاسن من أشهر الأطفال المغاربة، واشتهرت بتقليديها لإطلالات المشاهير، والنجوم، وأفراد الأسرة الملكية.

وأشار العلالي إلى أن الحلقة المقبلة من برنامجه “رشيد شو”، سيكون ضيوفها طفلان متميزان، هما أصغر مبرمج مغربي، مطيع إيدير، والنابغة في الحساب الذهني، ملاك بلعربي.