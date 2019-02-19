المقرىء الشهير القزابري يشيد بـ”نظير” ويقول لأغنياء المغرب: ما قيمة المليار على المليار إذا لم ينفق في الخيرات؟!

أشاد المقرئ المغربي، الشيخ عمر القزابري، أخيرا، بسيدة الأعمال نجية نظير، بعد تبرعها بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم لتشييد مؤسسة تعليمية، ودعا أغنياء المغرب إلى الاقتداء بها.

ونشر القزابري تدوينة مطولة في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، جاء فيها: “سُرَّ القلبُ وابتهج.. بما وُفِّقتْ له الأختُ الكريمة.. نجية نظير.. نجَّاها الله.. وأعطاها من فضله، فعطاؤه ليس له نظير ..لقدْ جادَتْ فَرَوْضُ فَضلِها مَطِير.. وأعطتْ فَعَرْفُ جُودِها فوَّاحٌ عَطِير.. ماجدةٌ رَقِيَت مِن الفضلِ أسمى المَراقي.. وأتْرَعتْ دَلْوهَا مِن السّؤدد إلى العَراقِي.. فخبرُها قد أخذَ من القلوب بالمجامِع.. ومَخبَرها إن شاء الله تفترُّ منه ثُغورُ الأماني في وُجوهِ المنافع.. جادتْ بمبلغٍ عظيم.. من أجلِ بناء مدارس ومَرافِقْ.. فنسأل الله أن يجعل الإخلاص لها أدومَ مُرافِقْ”.

ووجه القزابري الدعوة إلى أغنياء البلد، لفعل الخير، مثل سيدة الأعمال نجية، إذ أضاف: “وهذا عملٌ يُنادي أغنياء البلد.. لفعل الخيرات.. والمساهمة في النَّفع والرَّفع.. وإدخالِ السرور على المُسلمين.. فما قِيمةُ المليار على المليار.. إذا لم يُنفَق في الخيرات والمَبَارّْ.. فليس المالُ بمُخلِّدٍ ولا مُخلَّد”.

وحظيت مبادرة سيدة الأعمال نجية نظير، بإشادة واسعة من مختلف مكونات المجتمع، وجعلتها تخلق الحدث، خصوصا أنها صرحت بأنها لا تطمح إلى الوصول إلى شيء من وراء هذا التبرع، ورفضت الظهور مجددا في وسائل الإعلام بوجه مكشوف.