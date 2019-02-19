تفاصيل استدعاء شقيق المرتضى إعمراشن من طرف أمن الحسيمة..عنف وشهاد طيبة مدتها 20 يوما

كشفت مصادر أمنية، عن أسباب استدعاء أيوب إعمراشا، شقيق المرتضى إعمراشا، صباح اليوم الثلاثاء، من طرف أمن مدينة الحسيمة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الأمر يتعلق بتعليمات النيابة العامة بخصوص شكاية تم تسجيلها من طرف شخص قاصر، أوضحت أنها تتعلق بالعنف، ضد أيوب اعمراشا، حيث أدلى المشتكي بشهادة طبية مدة العجز فيها 20 يوما.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وطبقا لتعليمات النيابة العامة، وبعد إحالة الشكاية على الدائرة الأولى تم استدعاء المشتكى به، وتم الاستماع إليه في محضر قانوني رفقة مشتكى به آخر.

من جانبها، صرحت عائلة إعمراشا، صباح اليوم الثلاثاء، أن استدعاء شقيق المرتضى، أيوب، تم دون أن تعرف أسبابه، معبرة عن مخاوفها من الموضوع.