تظاهرة احتجاجية على مدخل قلنسوة ضد هدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركَ مواطنون في مدينة قلنسوة، مساء اليوم الثلاثاء، في تظاهُرة احتجاجية ضدّ سياسة هدم البيوت التي تُهدّد عددًا من البيوت بالهدم الفوري في المدينة.

ووقف المتظاهرون على المدخل الرئيسي للمدينة بجانب خيمة الاعتصام، وهتفوا بعبارات رافضة لسياسة الهدم، مناصَرةً لأصحاب البيوت المهددة.

(عرب 48) (عرب 48)

وجاءت التظاهرة استمرارًا لسلسلة خطوات أقرتها القوى الوطنية في المدينة للتصدي لسياسة هدم البيوت التي تستهدف المدينة.

وشهدت التظاهرات السابقة اعتقالات واعتداء من قبل أفراد الشرطة خلال قمع التظاهرات، ما أدّى لإصابة عدد من المتظاهرين، واعتقال 11 متظاهرا تم إخلاءُ سبيلهم بعد التحقيق معهم.

(عرب 48) (عرب 48)

ويتهدد شبح الهدم بيوت المواطنين القلنساويين؛ محمد عودة، وعبد الحكيم حمودة، وإسماعيل واوية، الذين بنّوا بيوتهم على أراضٍ تعود ملكّيتها الخاصة لهم، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية منحهم تراخيص بناء لازمة.