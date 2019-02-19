الحراك البحري: إصابات برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 20 فلسطينيًا خلال مشاركتهم، اليوم الثلاثاء، في الحراك البحري على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة المحاصر، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المغلفة بالمطاط والقنابل الغازية تجاه المتظاهرين السلميين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د.أشرف القدرة، "إصابة 20 مواطنًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة"، فيما أكدت المصادر الفلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب آلاف الشبان الذين شاركوا في المسير البحري.

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، المسير البحري الـ24 بمشاركة عشرات السفن والمراكب البحرية، وسط مساندة واسعة من المتظاهرين السلمين على الشواطئ المقابلة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلق نيران رشاشاته صوب القوارب و"اللنشات" الصغيرة المشاركة في الحراك البحري، المطالب بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 13 عامًا.