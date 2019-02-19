اجتماع بين "الجبهة" و"العربية للتغيير" لـ"تذليل العقبات أمام تشكيل المشتركة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، منصور دهامشة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثنائيًا مع سكرتير "العربية للتغيير"، أسامة السعدي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تذليل العقبات أمام تشكيل القائمة المشتركة.

جاء ذلك على خلفية الطلبات المبالغة، التي عرضتها "العربية للتغيير" يوم أمس، الإثنين، في اجتماع الرباعية (المركبات الأربعة للقائمة المشتركة: التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير) في عكا.

وعقد الاجتماع الثنائي، قبيل اجتماع الرباعية، اليوم، لتجديد الحوار بين الأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة.

وحول طبيعة المفاوضات، قال سكرتير عام الجبهة، منصور دهامشة، في حديث لـ"عرب 48": "هناك اجتماعات متواصلة، وبينها أيضا اجتماع مع ‘العربية للتغيير‘".

وتابع أنه "كانت الجلسة إيجابية"، وأوضح أنه "لم نبحث أي تحالف ثنائي على الإطلاق، وإنما بحث الاجتماع سبيل التقدم نحو تشكيل القائمة المشتركة".

وشدد على أنه "لا حديث عن ثنائية، وإنما نحن بمسعى للاتفاق على تشكيل القائمة المشتركة"، وختم بأن "هناك اجتماعًا قريبًا مساء اليوم، لرباعية القائمة المشتركة".

يذكر أن بعد غد، الخميس، يعد الموعد الأخير لتسليم القوائم الانتخابية التي ستخوض انتخابات الكنيست الـ21 في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.