شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة عسكرية لشهداء تفجير"الدرب الأحمر" بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

فى جنازة عسكرية مهيبة .. تقدّم محمود توفيق وزير الداخلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية والقوات المسلحة مُشيّعى الجنازة لشهيد الواجب المقدم رامى أحمد هلال الضابط بقطاع الأمن الوطنى الذى إستشهد أمس الإثنين ، حال مشاركته بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة .. وقد تم أداء صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة .

كما شُيعت اليوم الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب أمين الشرطة محمد خالد ، من قوة " قطاع الأمن الوطنى"- أمين الشرطة محمود محمد أبو اليزيد ، من قوة "مديرية أمن القاهرة " بمحل إقامتيهما بمحافظتى " الجيزة والشرقية " واللذان إستشهدا فى ذات المأمورية.. وذلك بحضور السادة محافظى الجيزة والشرقية ومديرى الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظتين .