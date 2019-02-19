محمد بن زايد يلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركين بـ"أيدكس 2019"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عددا من رؤساء الوفود ووزراء الدفاع المشاركين في فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس 2019".

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الثلاثاء، بالحضور، فيما بحث معهم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات وبلدانهم خصوصا فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.

والتقى الشيخ محمد بن زايد، كلٌّ على حدة؛ الدكتور إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء غينيا، وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الحربي بباكستان، ورومان جولوفشينكو رئيس الهيئة الحكومية للصناعات العسكرية بجمهورية بيلاروسيا.





وتم خلال اللقاءات تبادل الأحاديث حول معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس"، وما يتضمنه من عروض ولقاءات وفعاليات متنوعة وملتقى للأفكار وتبادل الخبرات والتجارب لكبرى شركات ومصانع السلاح والدفاع العالمية.

وتتواصل، الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث على التوالي للنسخة الأكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي "أيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019"، وسط حضور ومشاركة واسعة محلية وإقليمية ودولية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.





ويشارك في الدورة الـ14 من معرضي الدفاع الدولي "أيدكس" والدفاع البحري "نافدكس 2019" الذي انطلق، الأحد، أكثر من 1310 شركات من 62 دولة.

وتشهد الدورة الحالية، التي تعد الأضخم منذ انطلاقه في عام 1993، والأكثر مشاركة للشركات العارضة والمحلية؛ حيث ارتفع عدد الأجنحة الوطنية ليصل إلى 33 جناحا، كما وصل عدد الشركات المحلية إلى 170 شركة، إضافة إلى الشركات العالمية، منها 5 بلدان تشارك في المعرض لأول مرة، وهي بيرو وإندونيسيا وجورجيا وكولومبيا وهونج كونج.