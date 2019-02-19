انت الان تتابع روسيا: صفقات الأسلحة زادت بعد فرض العقوبات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية، المشرفة على قطاع الإنتاج الحربي في روسيا، سيرجي تشيمزوف، عن أن نسبة الطلبات والمبيعات لأسلحة (كلاشينكوف) قد زادت بشكل كبير حتى بعد فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية العسكرية المختلفة. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن "تشيمزوف"، اليوم الثلاثاء، قوله: "قبل فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية، ومنها مجمع "كلاشينكوف" العسكري، كانت الطلبات والصفقات في عام 2016 تبلغ نحو 46 مليون دولار أمريكي، واليوم تبلغ مجمل الصفقات نحو 300 مليون دولار أمريكي، أي أن هناك نموا بنحو 6 مرات ونصف".

وأشار رئيس المؤسسة المشرفة على قطاع الإنتاج الحربي في روسيا، إلى أن العائدات السنوية لشركة "كلاشينكوف" الروسية بلغت أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، وبلغ الربح الصافي للشركة خلال عام 2018 نحو 45 مليون دولار أمريكي. كانت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2019" قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي،