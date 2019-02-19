شكرا لقرائتكم خبر عن يونهاب: سول مستعدة لاستئناف التعاون بين الكوريتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن الرئيس مون جيه قوله إن بلاده مستعدة لاستئناف التعاون بين الكوريتين إذا كان ذلك سيساعد عملية نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وأضافت الوكالة أن مون تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الاثنين)، بشأن اجتماع القمة المقبل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وقالت إن ترمب يتوقع تحقيق تقدم كبير في ثاني اجتماع له مع كيم.