شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي إزاء قصف النظام السوري لإدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الاثنين)، عن القلق الدولي إزاء قصف النظام السوري وحلفائه لمحافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وعدد من الإصابات بين المدنيين.

وأعربت باشليه عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية الذي خلفه هذا القصف على نحو مليون شخص من السكان، بينهم مئات الآلاف من النازحين، وطالبت بحماية المدنيين والبنية التحتية لمدنية إدلب، واحترام القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب.