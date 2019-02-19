شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سورية الديمقراطية: الاستعداد لإجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (سورية)ذكر مصدر في قوات سورية الديمقراطية، أن شاحنات دخلت آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سورية اليوم (الثلاثاء)، لإجلاء من تبقى من المدنيين.
وتقول القوات إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن الإرهابيين المتحصنين هناك، يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف.
وهذه آخر منطقة يسطير عليها التنظيم الإرهابي في شرق سورية.
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