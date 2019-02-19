شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: «داعش» يحتجز 200 أسرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (جنيف، موسكو)كشفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الثلاثاء) أن هناك نحو 200 أسرة محاصرة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرة «داعش» في سورية، وأن مقاتلي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.
وقالت باشليه في بيان: كثير من الأسر لا يزال يتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سورية الديمقراطية حليفته على الأرض.
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