شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: القبض على شبكة تهريب مخدرات مصدرها إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة)

ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين، القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار بحريني.

وضبط بحوزة المقبوض عليهم، وفقًا لوكالة أنباء البحرين، كميات متفاوتة من المواد المخدرة، تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، من بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.