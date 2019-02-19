شكرا لقرائتكم غريفيثس:طرفا الصراع اتفقا على إعادة الانتشار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن #غريفيثس الثلاثاء، إن طرفي النزاع في اليمن قد أحرزا تقدما لافتا في المحادثات لحل الأزمة في #اليمن بقيادة الجنرال #لوليسغارد وقد تم الاتفاق على إعادة الانتشار في الحديدة.
ودعا غريفيثس طرفي النزاع، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي في إحاطة هي الأولى له بعد صدور قرار دولي داعم لاتفاق ستوكهولهم في ديسمبر الماضي، إلى عدم تفويت فرصة السلام والتوصل إلى اتفاق والوفاء بالالتزامات لتنفيذه.
كما أشار المبعوث الأممي إلى وجود مساع جدية للإفراج عن الأسرى اليمنيين.
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