مؤسس مجموعة هواوي يقول إن العالم "لا يستطيع أن يعيش بدوننا"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP مؤسس هواوي رين تشنغفاي خلال مشاركته في منتدى دافوس في 22 كانون الثاني/يناير 2015

هاجم مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي الثلاثاء مساعي أميركية لحظر الشركة قائلا بتحد إن العالم لا يستطيع العيش بدون تكنولوجيا هواوي "الأكثر تطورا".

وقال رين تشنغفاي في مقابلة مع بي.بي.سي "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسحقنا".

وأضاف "العالم لا يستطيع تركنا لأننا أكثر تطورا".

وندد رين (74 عاما) بتوقيف ابنته مينغ وانتشو وهي المديرة المالية للمجموعة في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، وقال إن للخطوة "دوافع سياسية".

وقال "نعترض على ذلك" مؤكدا "لكننا الآن نسلك هذا الطريق، وسنسمح للمحاكم بتسويته".

وأضطر مؤسس هواوي للخروج من الظل في الأشهر الماضية مع تزايد الضغوط على الشركة على خلفية اتهامات بالتجسس وحملة بقيادة أميركية لإقناع دول أخرى بحظر تكنولوجيا هذه المجموعة.

ودفعت مخاوف أمنية بأستراليا العام الماضي لحظر معدات هواوي من شبكة الجيل الخامس المستقبلية.

كما منعت نيوزيلندا أكبر شركات الاتصالات من استخدام تكنولوجيا هواوي لشبكة الجيش الخامس، فيما ذكرت تقارير إن تشيكيا استثنتها من مناقصة بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) لبناء بوابة ضرائب الكترونية.

ويتهم المدعون الأميركيون أيضا هواوي بسرقة أسرار تجارية ويقولون إنها قدمت مكافآت لموظفين لقاء سرقة تكنولوجيا من منافسين آخرين.

وقلل رين من أهمية الضغط المتزايد.

وقال "إذا انطفأت الأنوار في الغرب، فسيظل الشرق مشعا" مضيفا "أميركيا لا تمثل العالم".

وأكد قائلا "حتى وإن أقنعوا المزيد من الدول بعدم استخدامنا موقتا، يمكننا دائما تقليص حجمنا".