شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: إحصائية تكشف 2 % فقط من الحوادث الإرهابية نتيجة التطرف الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدين الإسلامى ليس دين قتل أو إرهاب، مؤكدا أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية كشفت أن هناك 193 ألف حادث إرهابى منذ حادث 11سبتمبر، موضحا أنه تبين أن 37 حادثا فقط مرتبط بالدين الإسلامى بينما تكون بقية الحوادث نابعة عن التطرف العنصرى النابع من الشخص، فضلا عن إحصائيات الاتحاد الشرطى الأوروبى التى كشفت أيضا عن أن 98%من الحوادث الإرهابية من التطرف العنصرى، بينما نسبة 2% فقط تأتى بسبب التطرف الدينى.

وأشار "هيكل"، خلال انطلاق مؤتمر دور الشباب العربى ومكافحة التطرف الفكرى بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، إلى أن كافة هذه الإحصائيات تؤكد أن دين الإسلام ليس دين قتل أو إرهاب، وأن هناك أسبابا نفسية تقود الشخص المتطرف لهذا الفعل وأهمها انعدام الهوية وعدم الانتماء، مؤكدا أن هناك أجهزة مخابرات لبعض الدول تستهدف إثارة الفتن فى مناطق محددة، من خلال التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية.