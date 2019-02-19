شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بهيئة قضايا الدولة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة العاملين بهيئة قضايا الدولة، برئاسة أحمد كرارة تأييدها لمقترح مجلس النواب بالتعديلات الدستورية . وأكد وليد همام أمين عام النقابة فى البيان اليوم، على أن العاملين بهيئة قضايا الدولة يؤكدون الثقة فى سياسة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف فى ظل تكتل وتلاحم الجيش مع الشرطة مع الشعب، موضحًا أن ثقة النقابة فى استمرار الرئيس تكمن فى أنه منذ توليه المسؤلية يعلن حرصه على الوطن .

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة العاملين بهيئة قضايا الدولة تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.