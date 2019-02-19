شكرا لقرائتكم خبر عن رفض الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان لانتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، رفض 3 طعون قدمت ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على منصب نقيب الصحفيين.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن اللجنة تلقت 3 طعون ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين جاء فيها أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية تتبع رئيس الجمهورية، لأنه لا يمارس المهنة، ولا ينشر مادة صحفية وطالبوا بعدم إدراجه في الكشوف النهائية للمرشحين لمنصب النقيب.

وتابع رئيس اللجنة:"اطلعت اللجنة على الطعون الثلاثة وقررت قبول الطعون الثلاثة من حيث الشكل لتقديمها في الموعد القانوني وفي الشق الموضوعي قررت اللجنة بالاجماع برفض هذه للطعون؛ لأنه لما كانت المادة 37 من قانون النقابة تنص على أن يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا لمن له حق حضور الجمعية العمومية ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي وأن يكون مرت على عضويته 10 سنوات لمنصب النقيب و3 للعضوية، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاثة السابقة".

واختتم رئيس اللجنة: "ضياء رشوان سدد اشتراك النقابة واستخرج كارنيه عام 2019 ولم توقع عليه عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة، ولم يتخذ مجلس النقابة قرارا بشطب رشوان من جدول المشتغلين، ولم يتقدم المرشح بطلب لنقله لجدول غير المشتغلين"، وبالتالي يصبح عدد المرشحين على منصب النقيب 11 وعضوية المجلس 51".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قررت استبعاد طلب ترشح هشام جعفر لمخالفته نص المادة 7 فقرة "ب" من اللائحة الداخلية لقانون نقابة الصحفيين .