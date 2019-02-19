من هو المهندس الحقيقي للانقلاب على ترامب؟

أعد موقع العربية.نت تقريرا عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها البيت في الأبيض في 2017.

فيقول الموقع :"استيقظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد غاضبًا على ما وصفه بأكبر فضيحة في التاريخ الأمريكي، ويقصد حبك خطة لمحاولة عزله في عام 2017:.

غير أن هذه القضية كان قد سبق الكلام عنها في سبتمبر العام الماضي، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا مستشهدة بمصادر لم تسمها بأن نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، أشار إلى إمكانية التنصت سرًا على ترمب.

كما ذكرت الصحيفة أن روزنستاين ناقش كذلك تعيين أعضاء في الحكومة لتفعيل التعديل الخامس...