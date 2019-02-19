الغريب من السراي: الحريري يقارب موضوع النازحين بعين المصلحة الوطنية

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في تصريح له من ​السراي الحكومي​ أنه "وضعت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بأجواء زيارتي ​سوريا​"، داعيا "لإخراج الملف من التجاذبات السياسية ولمقارية تأخد مصلحة ​لبنان​ أوّلاً".

وأوضح الحريري أن "ما بيننا والحريري يبقى بيننا وبينه وهو عوّدنا على "مصلحة لبنان أولا" وهو يقارب موضوع عودة ​النازحين السوريين​ بعين المصلحة الوطنية أولا".