لافروف: روسيا وتركيا اتفقتا على اعتماد اتفاق أضنة

لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ان "موسكو وأنقرة، اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود السورية، بالاستناد إلى اتفاقية أضنة المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998".
وأوضح ان "تركيا وروسيا اتفقتا بشأن التصدي للتهديدات الصادرة عن الإرهابيين على الحدود السورية، استنادا لاتفاقية أضنة، خلال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في سوتشي الاسبوع المنصرم"، لافتاً إلى "قمة سوتشي، تناولت قضايا مثل الوضع في إدلب، والحل السياسي في سوريا وانسحاب الولايات المتحدة منها".
وشدد على أن "الولايات المتحدة غير قادرة على توفير الأمن في المنطقة العازلة المزمع اقامتها شمال شرقي سوريا"، لافتاً إلى أن "هدف الولايات المتحدة هو تقسيم سوريا وإقامة دويلة في شرق البلاد".
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