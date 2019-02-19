وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الأوضاع الإنسانية باليمن سيئة للغاية

لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك إلى أن "24 مليون نسمة في اليمن يحتاجون للحماية الأمنية والغذائية و20 مليون يمني بحاجة للغذاء"، مشيراً إلى أن "العنف تراجع في الحديدة واشتد في جبهات أخرى مثل حجة".
وأعلن أن "الأوضاع الإنسانية في اليمن سيئة للغاية"، مشيراً إلى أن "السعودية والإمارات قدمتا الدعم المالي الأكبر لنا"، لافتاً إلى أن "الدعم المالي السخي أسهم في تراجع المجاعة وسوء الأوضاع الصحية في اليمن".
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