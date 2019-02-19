يلديريم يسلّم مهام منصبه: أترك منصب رئاسة البرلمان وأنا مرتاح البال

لفت رئيس البرلمان التركي بن علي يلديريم خلال تسليم مهام منصبه للنائب عن حزب "الحركة القومية" جلال عدن، تمهيدا لخوضه انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في آذار المقبل إلى "انني اليوم أترك منصب رئاسة البرلمان وأنا مرتاح البال، وإني على ثقة بأن المجلس سيواصل مسيرته المزدهرة، عدن، الذي تسلم رئاسة البرلمان، يتمتع بخبرة سياسية كبيرة للقيام بمهامه".
وأشار إلى أنه "كثف اتصالاته مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خلال فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق بين جميع الكتل الحزبية".
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