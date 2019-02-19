سلّم عشرات المدنيين وعدد من مقاتلي تنظيم داعش، وبينهم أجانب، أنفسهم الى قوات سوريا الديموقراطية في شرق سوريا، وفق ما قال متحدث باسم هذه القوات لوكالة فرانس برس.
ومنذ أربعة أيام، توقفت حركة فرار الأشخاص من آخر بقعة يتواجد فيها الجهاديون في منطقة الباغوز في شرق سوريا، ودخلت شاحنات إلى بلدة الباغوز لإخراجهم ونقلهم إلى نقطة تجمع الفارين".
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم مدنيين ومقاتلين بينهم أجانب أنفسهم الى قوات سوريا الديموقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.