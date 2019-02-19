وزير خارجية باكستان: تطوير علاقاتنا مع السعودية لا يكون على حساب العلاقات مع ايران

اعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي انه "لا وجود ابدا للتصور الذي يذهب الى اننا نقدم تطوير العلاقات مع ​السعودية​ على حساب الحد من العلاقات مع ​ايران​"، مؤكدا ان "علاقاتنا مع ايران تتبوأ مكانة خاصة وهي علاقات عريقة وتاريخية".

واكد ان "ارادة ​حكومة​ بلاده تقوم على تطوير العلاقات مع ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "تطوير وتعزيز العلاقات مع ​طهران​ تتمتع باهمية خاصة وان اسلام اباد تتطلع دوما الى تعزيز هذه العلاقات".