ديرشبيغل: لندن قلقة من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية

أفادت صحيفة "ديرشبيغل" الالمانية بأن "لندن قلقة من تأثر ​الصناعة​ العسكرية بعد وقف ​ألمانيا​ صفقات ​السلاح​ للسعودية"، مشيرةً إلى أن "لندن تطالب باستثناء صفقات طائرات التورنيدو والتايفون للسعودية من قرار ألمانيا".

ولفتت إلى ان "​بريطانيا​ تنتقد قرار ألمانيا وقف توريد الأسلحة للسعودية"، مشيرةً إلى أن "لندن قلقة من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية".