شعبة المعلومات أوقفت الأشخاص الذين اعتدوا على مركز للكتائب وأحرقوا صورة لجعجع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ليل تاريخ 14 شباط 2019، أحرق مجهولون صورة رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ في محلة ​النبعة​. وبالتاريخ ذاته، ألقى آخرون قنبلة "​مولوتوف​" على مركز "​حزب الكتائب اللبنانية​" في محلة ميرنا الشالوحي، ما أدّى إلى حالة من الفوضى والتوتّر، وذلك على خلفية سجال سياسي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، سطّر مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ استنابة قضائية طلب بموجبها تكثيف الاستقصاءات والتحريات لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم"، مبيّنةً أنّ "​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي باشرت تحريّاتها، فتمكّنت في خلال أقلّ من 24 ساعة، من تحديد هوية الفاعلين الّذين تبيّن أنّهم استخدموا دراجتين آليّتين في العمليتين، وهم: "أ. ب." وهو لبناني قاصر من مواليد عام 2002، "ح. ن." وهو سوري من مواليد عام 1998، "ش. د." وهو لبناني قاصر من مواليد عام 2001، و"ح. ع." وهو لبناني من مواليد عام 2001".

ولفتت المديرية إلى أنّ "إثر ذلك، قامت قوة خاصّة من الشعبة بتحديد أماكن تواجدهم، ونفّذت عمليات خاطفة بمحلة النبعة ومحيطها، أسفرت عن توقيف 3 أشخاص منهم بإستثناء الأخير "ح. ع." الّذي ما زال متواريًا عن الأنظار".

وكشفت أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بتنفيذ العمليّتين المذكورتين، بتحريض من المدعو: "ع. ب." وهو لبناني من مواليد عام 1995، الّذي طلب منهم القيام بذلك، وأعطاهم مبلغًا ماليًّا لشراء الوقود بغية إحراق الصورة، كما زوّدهم بقنبلة "مولوتوف" لرميها على مركز "الكتائب" في ميرنا الشالوحي".

وأفادت بأنّه "جرى تحديد مكان المحرّض "ع. ب"، فأوقفته قوة خاصة من الشعبة. وباستماعه اعترف بما ورد أعلاه"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ ضبط الدراجتين الآليتين، ولا زال التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".