غريفيث: ندعو إلى ضرورة التركيز على الحل السياسي في اليمن

أكد المبعوث الأممي الى اليمن ​مارتن غريفيث​ خلال جلسة ​مجلس الأمن​ أننا "نعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى ضمن اتفاق بين ​الحكومة اليمنية​ و​الحوثيين​"، معتبرا انه "لدينا فرصة كبيرة لنحقق تقدما في الأسابيع المقبلة بشأن تعز". وراى غريفيث أن "هنالك تحديات تواجه تطبيق اتفاق الحديدة".

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