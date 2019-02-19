حسن التقى هيئة العلماء المسلمين: للتحلي بأعلى درجات الوعي والانفتاح

شدد شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ خلال لقائه في دار الطائفة وفداً من ​هيئة علماء المسلمين​ في لبنان برئاسة الشيخ الدكتور عدنان أمامة وعدد من أعضاء المكتب الاداري للهيئة، على "ضرورة التحلي في هذه المرحلة بأعلى درجات الوعي والانفتاح والحوار بين الجميع لتقريب وجهات النظر ولم الشمل ووحدة البيت الداخلي، وتعزيز مفاهيم العمل المشترك للحفاظ على جوهر ​الدين الاسلامي​ الحنيف وتعاليمه ونهجه القويم، والتمسك بكل ما من شأنه تثبيت العرى بين الناس على اختلاف انتماءاتهم".

وعرض اللقاء "الهموم المشتركة والاوضاع التي يمر بها لبنان وضرورة التحلي بروح المسؤولية عند الجميع للحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك وتحقيق الأمن والعدالة في ظل دولة القانون والمؤسسات. وأكدت الهيئة على "أهمية دور مشيخة العقل في نشر روح التسامح ونصرة القضايا المحقة للأمة وعلى رأسها قضية فلسطين، حيث تأتي زيارة الهيئة في سياق تعزيز العلاقات الأخوية مع مختلف المرجعيات. وفي ختام اللقاء تم التأكيد على استمرار اللقاءات الدورية لتحقيق الأهداف السامية المشتركة".

وفي سياق آخر التقى سماحته رئيس المحكمة الاستئنافية العليا وعدد من قضاة المذهب ورئيسيّ لجنتي الأوقاف والقانونية في المجلس المذهبي وعضو المجلس الأستاذة دنيا الشعار ورئيس وأعضاء من لجنة وقف أهالي بيروت والمحامي الأستاذ مازن المصري.