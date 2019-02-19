حنكش: هناك تحسن في مشاركة المرأة السياسية

اشار عضو كتلة الكتائب إلياس حنكش الى ان "النواب الحاليين ليسوا نوابا عن الرجال بل عن كل المواطنين، خصوصا ان المشاكل في ​لبنان​ يعيشها الرجال والنساء سويا".

وفي كلمة خلال جلسة نقاش "تفعيل دور ​المرأة​ في المشاركة السياسية" بين طلاب وصناع القرار، ضمن مشروع "دورك" الممول من ​الاتحاد الاوروبي​ لفت حنكش إلى أن "هناك تحسن في مشاركة المرأة السياسية من خلال مجموعة مؤشرات، اذ ان هناك ٦ مرشحات فزن هذه المرة مع وجود ٤ وزيرات في ​الحكومة​، وأول امرأة تتسلم منصب وزير داخلية في ​الشرق الاوسط​. وأعرب حنكش عن تأييده اقرار الكوتا، خصوصا ان كل البلدان التي تقدمت في مجال رفع التمثيل السياسي للنساء كانت قد اقرت الكوتا".

وأكد حنكش أن "​حزب الكتائب​ رشح حزبيات وغير حزبيات خلال ​الانتخابات​. اعتمدنا كوتا في حزب الكتائب بنسبة 20% خصوصا في المناصب العليا".