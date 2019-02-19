اشار عضو كتلة الكتائب إلياس حنكش الى ان "النواب الحاليين ليسوا نوابا عن الرجال بل عن كل المواطنين، خصوصا ان المشاكل في لبنان يعيشها الرجال والنساء سويا".
وفي كلمة خلال جلسة نقاش "تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية" بين طلاب وصناع القرار، ضمن مشروع "دورك" الممول من الاتحاد الاوروبي لفت حنكش إلى أن "هناك تحسن في مشاركة المرأة السياسية من خلال مجموعة مؤشرات، اذ ان هناك ٦ مرشحات فزن هذه المرة مع وجود ٤ وزيرات في الحكومة، وأول امرأة تتسلم منصب وزير داخلية في الشرق الاوسط. وأعرب حنكش عن تأييده اقرار الكوتا، خصوصا ان كل البلدان التي تقدمت في مجال رفع التمثيل السياسي للنساء كانت قد اقرت الكوتا".
وأكد حنكش أن "حزب الكتائب رشح حزبيات وغير حزبيات خلال الانتخابات. اعتمدنا كوتا في حزب الكتائب بنسبة 20% خصوصا في المناصب العليا".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: هناك تحسن في مشاركة المرأة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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