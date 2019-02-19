لجنة الأشغال أقرت مشروع قانون متعلق بالواجهة الخامسة

أقرت ​لجنة الأشغال​ مشروع قانون متعلق بالواجهة الخامسة، ونتائج هذا القانون وفق ما اعلن رئيسها النائب ​نزيه نجم​ هي توزيع العائدات المستوفاة نتيجة هذا القانون على الشكل التالي: - 10 بالمئة من الرسوم لحساب صندوق الخزينة المركزي. - 10 بالمئة من المرسوم لحساب البلديات المعنية. - 80 بالمئة من المرسوم لحساب المؤسة العامة للإسكان. وأشار الى انه "لدينا عدة مواد في المشروع تناولت في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع بإقامة طابق اضافي في سقف منحدر لا يدخل في عامل الاستثمار".

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