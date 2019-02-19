محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
أكد الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تعلم من جميع الشعراء وأولهم نزار قباني، مضيفًا أن الشعر لم يدخل العصر اللغوي حتى الآن.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الأدب منهاج فكرى للحياة" بقاعة المؤتمرات، على هامش فعاليات "مهرجان "800 سنة منصورة"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية ورئيس المهرجان.
وأضاف "الشاعر "نحن في زمن انفجار معرفي، عامر بكتاباته العلمية، والمدونات الشعرية.
وأشار إلى أن الشباب يتعرض لبعض المشكلات أهمها "الإحباط" موضحًا أن أهم ما يمتلكه الشباب هو "الحلم والأمل في تحقيق الأهداف".
وقدم "الشاعر" نصيحة للطلاب، من أجل الاستمتاع بالحاضر وضرورة الصدق في العمل، خاصة العمل الإعلامي، مطالبًا عميد الكلية بضرورة عمل زيارات خارجية للطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الشاعر: الشباب يعاني من "الإحباط" ويجب أن يتسلح بـ"الأمل" (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.