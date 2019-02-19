جمال الشاعر: الشباب يعاني من "الإحباط" ويجب أن يتسلح بـ"الأمل" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أكد الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تعلم من جميع الشعراء وأولهم نزار قباني، مضيفًا أن الشعر لم يدخل العصر اللغوي حتى الآن.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الأدب منهاج فكرى للحياة" بقاعة المؤتمرات، على هامش فعاليات "مهرجان "800 سنة منصورة"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية ورئيس المهرجان.

وأضاف "الشاعر "نحن في زمن انفجار معرفي، عامر بكتاباته العلمية، والمدونات الشعرية.

وأشار إلى أن الشباب يتعرض لبعض المشكلات أهمها "الإحباط" موضحًا أن أهم ما يمتلكه الشباب هو "الحلم والأمل في تحقيق الأهداف".

وقدم "الشاعر" نصيحة للطلاب، من أجل الاستمتاع بالحاضر وضرورة الصدق في العمل، خاصة العمل الإعلامي، مطالبًا عميد الكلية بضرورة عمل زيارات خارجية للطلاب.