روسيا: خسائر العقوبات الدولية تجاوزت 5.5 مليار يورو في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

أشارت تقديرات الحكومة الروسية، إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن العقوبات الدولية ولاسيما المفروضة من الولايات المتحدة، وصلت إلى 5.57 مليار يورو في العام الماضي.

وأوضحت التقديرات، أن الخسائر الناجمة عن عقوبات الاتحاد الأوروبي وحدها، بلغت 2.14 مليار يورو.

جاء ذلك في ورقة لوزارة الاقتصاد الروسية اقتبست وكالة أنباء (تاس) الروسية فقرات منها اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة على أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة تسببت العام الماضي في خسائر بقيمة 1.5 مليار يورو فيما تسببت العقوبات المفروضة من قبل الحكومة الأوكرانية في خسائر بقيمة نحو 686 مليون يورو.

وأوضحت الوزارة أن مصانع المعادن وقطاع الزراعة وقطاع الصناعات الكيماوية كانت أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات.

وكانت 62 دولة فرضت ما مجموعه نحو 160 عقوبة على روسيا، وكانت الحكومة الروسية ترد دائما بطريقة تتسم بالتحدى وتؤكد أن اقتصادها مؤهل بشكل جيد لمواجهة الإجراءات العقابية.

وتسري عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا منذ 2014 بسبب التعديات الروسية على أوكرانيا.

وكانت روسيا ردت على هذه العقوبات بحظر استيراد مواد غذائية من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى انهيار الأسعار وعلى سبيل المثال أسعار الألبان ولحوم الخنزير وتكدس كميات إضافية من هذه المنتجات في الأسواق.