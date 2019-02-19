شكري: لا سبيل لتحقيق استقرار المنطقة إلا بسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أكد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، أنه لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلا عبر التوصل لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية والأممية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري اليوم في الاجتماع الوزاري التشاوري المُصغر، الذي دعا إليه الجانب الأيرلندي بالعاصمة دبلن، للتباحث بشأن آخر المُستجدات المُتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ وذلك بحضور وزراء خارجية كل من فلسطين والأردن وقبرص وفرنسا وبلغاريا والسويد وأيرلندا فضلاً عن كل من أمين عام جامعة الدول العربية وسكرتير الدولة الأسباني للشئون الخارجية.

واستعرض وزير الخارجية مواقف مصر الثابتة تجاه عملية السلام والجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وحلحلة الجمود المستمر في المفاوضات.

وشدد شُكري على الحاجة إلى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك عبر تحمل الجانب الإسرائيلي مسئولياته ذات الصلة كقوة احتلال بالإضافة إلى تعزيز المُساعدات الاقتصادية والتنموية الدولية الموجهة للأراضي الفلسطينية، وكذا دعم مصادر تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بهدف تمكينها من الاضطلاع بمهامها بما يُسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع التشاوري قد شمل عقد أربع جلسات تفاعلية للوزراء المُشاركين ؛ لمناقشة سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وإمكانيات التحرك في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.