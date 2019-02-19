بيرني ساندرز يترشّح ثانية للانتخابات الرئاسية الأميركية

استهل السناتور بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، محاولته الثانية لدخول البيت الأبيض بهجوم مباشر على دونالد ترامب عبر تصريحات وصف الرئيس الأميركي فيها بأنه "مريض بالكذب".

ويدخل ساندرز، البالغ من العمر 77 عاماً، بذلك ساحة المرشحين المكتظة في مسعى للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لهزيمة الرئيس ترامب في انتخابات 2020.

وجاء إعلان ساندرز في مقابلة إذاعية من ولاية فيرمونت التي قضى معظم حياته فيها.

وقال لإذاعة فيرمونت العامة "أردت أن يكون أهالي ولاية فيرمونت أول من يعرف بالأمر"، محدداً الطريقة التي سيخوض حملته عبرها قائلاً، "أتعهد خلال جولتي في البلاد بحمل القيم التي نفتخر فيها في فيرمونت، الإيمان بالعدالة والمجتمع والسياسات والاجتماعات الشعبية، هذا ما سأحمله معي إلى كافة أنحاء البلاد"، مضيفاً "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة توحدنا ولا تقسمنا".

وأوضح السياسات التي سيدافع عنها في حملته، والتي تشمل العلاج الصحي للجميع ورفع الحد الأدنى لأجور إلى "أجر يمكن العيش منه" ومكافحة التغير المناخي.

وقال "تتركز حملتنا على إحداث تحول في بلدنا وتشكيل حكومة قائمة على مبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعرقية والبيئية".

حاول ساندرز، وهو مستقل قريب من الحزب الديموقراطي، الترشح للرئاسة في 2016 لكنه خسر أمام هيلاري كلينتون التي هُزمت بدورها أمام ترامب.