الملك سلمان يجدد موقف السعودية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مواقف المملكة الدائمة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
واطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج مباحثاته مع
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