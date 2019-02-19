كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يعقد محادثات مع نتنياهو بشأن سوريا فى موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرملين اليوم ان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو سيعقدان محادثات فى موسكو يوم 21 فبراير. وقال الكرملين في بيان إنهم يخططون لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط ، بما في ذلك سوريا.

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعقد محادثات مع نتنياهو بشأن سوريا فى موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.