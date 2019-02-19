كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: شاحنات لإجلاء المدنيين شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، أن شاحنات دخلت آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا اليوم الثلاثاء، لإجلاء من تبقى من المدنيين.
وتقول قوات سوريا الديمقراطية، إن عزل المدنيين في الجيب الواقع في قرية الباغوز عن الإرهابيين المتبقين المتحصنين هناك يمثل خطوة حاسمة نحو السيطرة على المنطقة في نهاية المطاف. وهذه آخر منطقة يسطير عليها التنظيم المتشدد في شرق سوريا.
وذكر مصدر في موقع قريب من الباغوز، أنه شاهد عشرات الشاحنات تسير على طريق صوب القرية.
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