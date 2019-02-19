كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات العراقية تنجح في تحرير مختطفين لدى داعش بالأنبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت السلطات العراقية، في تحرير 5 مدنيين كان تنظيم داعش الإرهابي قد اختطفهم غربي محافظة الأنبار، الواقعة غربي العراق.

وذكر مصدر أمني بمحافظة الأنبار غربي العراق، أن قوة من الجيش العراقي تمكنت من تحرير 5 مدنيين اختطفهم مسلحو تنظيم داعش غرب المحافظة في وقت سابق.

وأوضح الرائد سلام عبدالقادر من قيادة شرطة الأنبار، اليوم الثلاثاء، أن "قوة من الجيش العراقي تمكنت اليوم من تحرير 5 أشخاص من أهالي مدينة راوة حوالي (200 كم) غرب مدينة الرمادي، مركز المحافظة، اختطفهم مسلحو داعش يوم الجمعة الماضي، أثناء قيامهم بجني محصول الكما في المنطقة الصحراوية غرب المدينة".

وأضاف أن "القوة توجهت إلى مكان احتجاز المختطفين بناء على معلومات استخبارية، وعثرت عليهم أحياء، فيما فر المسلحون إلى جهة مجهولة"، مبيناً أن "المختطفين بحالة جيدة وسيتم تسليمهم إلى ذويهم في وقت لاحق".

وكان التنظيم المتطرف قد قام بإعدام اثنين من المختطفين، أحدهما جندي في الجيش العراقي والأخر في الشرطة.

جدير بالذكر، أن العديد من المدن العراقية، ما زالت تشهد بين الحين والآخر هجمات وتفجيرات، لوجود خلايا تابعة لتنظيم داعش تنشط فيها.