كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين سيبحث مع نتنياهو أزمة سوريا في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو 21 فبراير الجاري.
وأضاف الكرملين في بيان، أن الزعيمين يعتزمان مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.
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