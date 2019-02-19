بوتين سيبحث مع نتنياهو أزمة سوريا في موسكو

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو 21 فبراير الجاري.

وأضاف الكرملين في بيان، أن الزعيمين يعتزمان مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.