كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف .. هدف الولايات المتحدة هو تقسيم سوريا وإنشاء شبه دولة في الضفة الغربية من الفرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الوضع في سوريا وسط انسحاب القوات الأمريكية من هناك ، محذرا واشنطن وحلفائها من اتخاذ خطوات غير مشروعة في المنطقة. وكما أشار ، فإن انسحاب القوات الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على التوصل إلى تسوية للأزمة السورية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن واشنطن تحاول تقسيم سوريا وإنشاء شبه دولة على الضفة الشرقية لنهر الفرات حيث تعارض الولايات المتحدة عودة شمال سوريا إلى الحكومة السورية.

كما وصف الوزير الخطط الأمريكية لنقل السيطرة في المنطقة العازلة في سوريا بشكل غير شرعي ، مضيفًا أن واشنطن تمنع حلفاءها من الاستثمار في إعادة تطوير الأجزاء الأخرى المحررة من سوريا والتي تسيطر عليها الحكومة السورية.

ولاحظ لافروف: "إنهم يستثمرون بنشاط ويجبرون حلفائهم على دفع ثمن إعادة تطوير ذلك الجزء من سوريا. لكنهم يحظرون حلفائهم على الاستثمار في إعادة هيكلة البنية التحتية للأجزاء الأخرى من سوريا التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية وسط محاصرة متطرفي داعش المتحصنين في منطقة صغيرة من باغوز ، آخر قرية يقطنها داعش في سوريا ، من قبل القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد. ذكرت تقارير سابقة أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على كل باغوز.

حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على جماعة داعش الإرهابية في منتصف ديسمبر ، قائلاً إن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا بعد هزيمة الإرهابيين هناك.