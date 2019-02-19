شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتقادات لهيئة السكة الحديد بـ"محلية النواب" بسبب تعطيل إنشاء محور مرور بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تعطيل هيئة السكة الحديد، لإنشاء محور مرور بجوار شريط سكة حديد مدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، مع عدم الاعتداء علي الحرم، وطلبها إيجار نصف مليون جنيه سنويًا لإنشاء الطريق، من قبل المحافظة رغم استيلاء الأهالي علي هذه الأراضي دون أي استفادة للسكة الحديد منها.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أكد مقدم الطلب ثروت سويلم، أنه تقدم بهذا الطلب لإنشاء محور منذ أكثر من عامين، وعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة به بمقدار 5 ملايين جنيه، وتم التنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المختصة لبناء هذا المحور الذي سيكون بدوره بفك حالات الاختناقات المرورية في مدينة أبو حماد بالشرقية، مؤكدا أن كافة الجهات متضامنة في الطلب لتنفيذه كونه خدمة عامة للأهالي، وأن مدينة أبو حماد الطرق بها ضيقة ووجود المحور سيتغلب علي إشكاليات المرور.

وأضاف سويلم: "بعد أن أنهينا كل الإجراءات تفاجأنا بموقف هيئة السكه الحديد والتى سيكون المحور بالتوازى مع الشريط الخاص بها دون أي تجاوز علي الحرم الخاص بها، تطلب إيجار نصف مليون جنيه سنويا من محافظة الشرقية لإتمام الإجراءات، رغم أن الأرض التى سيتم عليها الأعمال مستولي عليها من الأهالي ويتم زراعتها من قبلهم دون أى استفادة للهيئة".

وتضامن معه اللواء حسين الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، مؤكدا أن هذا المحور سيكون له إطار إيجابي للتغلب علي إشكاليات المرور بمدينة أبو حماد، والمحافظة لا تمانع إطلاقا، فيما اتفق معه اللواء رضا فوزي، مدير إدارة المرور، مؤكدا أن هذا المحور سيكون له طوق نجاة في هذه المدينة والمرور لا يمانع إطلاقا وعلي استعداد لعمل التحويلات اللازمة لبناء المحور".

وقال ممثل السكة الحديد، إنه تم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة السكة الجديد بخصوص الطريق، وسيتم الرد خلال 15 يوما علي الجهات المختصة بعد الدراسة، ليبدي النائب أحمد السجينيى، رئيس اللجنة غضبه من موقف الهيئة، وتأخرها خاصة أن هذا الطلب منذ أكثر من عامين مطالبا بأن يتم الرد خلال 3 أيام من الآن.

وعلق السجيني منفعلا: "الناس دي مش فاهمة، افهم الحفاظ على العلاقة والحقوق خصوصا الأموال العامة، أرض السكة الحديد مال عام لكن أنت شايف الوضع في بلدنا ومشاكل المواطنين، ومرور مش عارف يعمل إيه"، وقال موجها حديثه لممثل السكة الحديد: "اعمل علاقة تعاقدية حافظ فيها على حقك للأجيال القادمة"، وأضاف "النصف مليون جنيه اللي أنت طالبها وقفت الـ 5 ملايين جنيه اللي تم اعتمادها للطريق".

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، ما وصفه بعدم الجدية، مشيرا إلى مناقشة الطلب في لجنة النقل منذ 40 يوما، ووجه حديثه لممثل السكة الحديد، قائلا: "اطلعت على طلب الإحاطة وهو واضح المفروض تيجي برد احتراما لهيئتك والبرلمان، أنا عايز رد خلال 3 أيام، إن لم يكن لديك صلاحية اعرض على رئيس الهيئة، لو ليس لديه صلاحية يأخد بعضه ويطلع على الوزير ".

وتابع السجيني موجها اللوم لممثل السكة الحديد: "وانت بتعرض عليه قول نظرا للقصور الذي نمتاز به كأشخاص وصفات، لأننا لم نقدر النائب والبرلمان والمواطن"، مضيفا "أنا أفسر واقع وأنت كرجل تقي تتفق معي أنه قصور يستوجب الاعتذار في هذه المضبطة".

واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه لو اطلع وزير النقل هشام عرفات علي هذا الملف، سينهي الأمر سريعا، لأنه ليس من المقبول هذا التعنت غير المبرر، مؤكدا أن النائب يعمل لخدمة المركز من خلال هذا المحور، لأنه يهم الجميع، فيما قالت النائبة مني جاب الله عضو مجلس النواب: "ازاي مش فاهمة نصف مليون جنيه إيه..هو الطريق ده مش للنفع العام وهو أصلا مستغل بطرق غير قانونية من الأهالي".