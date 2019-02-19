بورسعيد - طارق الرفاعي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توفير شريحة لشبكة محمول بسعر حوالي ٥ جنيهات لطلاب الصف الأول الثانوي الذين يحملون "التابلت".
وأشار الوزير، خلال تفقده مدرسة علم الدين الثانوية بنات بمحافظة بورسعيد، إلى أن الطلاب يتمكنون من خلال تلك الشريحة من الدخول مجانا إلى بنك المعرفة.
الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالديوان العام، في مستهل زيارته للمحافظة، لتفقد عدد من...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: شريحة "موبايل بـ5 جنيه" لـ"تابلت" طلاب المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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