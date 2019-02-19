الاتحاد اللبناني البرازيلي يكرم الوزير حسن مراد

استقبل الوزير ​حسن مراد​ والنائب ​عبدالرحيم مراد​ في دارة النائب عبدالرحيم مراد في بيروت الاتحاد اللبناني ​البرازيل​ي، حيث تم عرض للأوضاع الجالية في البرازيل كما هنئ الوفد الوزير على تعينه في الحكومة، وفي الختام قدم الإتحاد درعاً تكريماً للوزير مراد .

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